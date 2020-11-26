Более 577 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 26 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 60,07 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 577 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11 тыс., превысив 1,41 млн.

По состоянию на 20:38 мск 26 ноября в ВОЗ поступили сведения о 60 074 174 инфицированных и 1 416 292 умерших. Число заразившихся возросло на 577 198, умерших - на 11 263.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября - 646 154, а смертей - 17 апреля (12 432). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 40% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (236 413), на втором месте - Европейский регион (234 400), на третьем - Юго-Восточная Азия (56 019).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 12 441 925. Далее следуют Индия (9 266 705), Бразилия (6 118 708), Россия (2 187 990), Франция (2 131 376), Испания (1 605 066), Великобритания (1 557 011), Италия (1 480 874), Аргентина (1 381 795), Колумбия (1 262 494), Мексика (1 060 152) и Германия (983 588).