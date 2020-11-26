{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве ночью и утром ожидается туман с видимостью 500-700 м

Он сохранится в городе до 9:00 27 ноября

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило в четверг экстренное предупреждение о тумане в столице в ближайшие сутки с видимостью 500-700 м.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета местами в Москве, в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 9 утра 27 ноября, ожидается туман с видимостью 500-700 м. Местами гололедица", - сказали журналистам в пресс-службе столичного главка МЧС.

Во время тумана водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, а также не тормозить резко. Во время тумана при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

Теги
Россия
Синоптики прогнозируют погодные аномалии в некоторых регионах России в ближайшие дни
В частности, в Омской и Новосибирской областях температура будет на 6-7 градусов ниже нормы
Читать полностью