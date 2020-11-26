СМИ: Марадона завещал забальзамировать свое тело и открыть к нему доступ

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона хотел, чтобы после смерти его тело забальзамировали. Об этом сообщил в четверг информационный интернет-портал Infobae со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов.

По данным ресурса, полтора месяца назад Марадона пришел к нотариусу, чтобы официально оформить это пожелание. "Я, Диего Марадона, находясь в здравом уме и твердой памяти, хочу выразить свою волю, которая заключается в том, чтобы в день моей смерти меня забальзамировали и выставили напоказ", - цитирует интернет-портал документ, датированный 13 октября.

Как сообщил Infobae, идея о бальзамировании возникла у Марадоны во время дружеской беседы с его адвокатом Матиасом Морлой и еще несколькими приятелями. "Я не хочу статую, они мне не нравятся, иногда они совершенно не похожи на человека, [которого изображают]. Когда я умру, я хочу, чтобы это был я, чтобы люди приветствовали меня", - цитирует портал слова, которые Марадона произнес в присутствии этих людей.

При этом Infobae отмечает, что окончательное решение по поводу захоронения остается за наследниками футболиста.

Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, это произошло из-за острой сердечной недостаточности. В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур. Официальной информации о времени и месте его похорон пока нет.