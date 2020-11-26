Церемония прощания с Марадоной в Аргентине завершилась по просьбе семьи

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим игроком и тренером сборной Аргентины по футболу Диего Марадоной была досрочно завершена по просьбе семьи после вспыхнувших беспорядков. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации президента республики.

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"Семья выразила желание завершить церемонию. Поэтому тело Диего Марадоны будет перевезено на кладбище Белла-Виста", - говорится в сообщении.

Позже корреспондент ТАСС сообщил, что катафалк с телом Марадоны выехал из президентского дворца.

В четверг в здании президентского дворца в Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с Марадоной. Гражданская панихида началась в 06:00 (12:00 мск) и сначала проходила относительно спокойно. Однако после 14:00 (20:00 мск) в центре города начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны. Ждавшие в очереди горожане начали убегать и снесли часть ограды. Операция по обеспечению безопасности вышла из-под контроля, после чего доступ во дворец был закрыт.

Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.