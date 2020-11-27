Синоптики прогнозируют погодные аномалии в некоторых регионах России в ближайшие дни

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Аномальное тепло с отклонениями от нормы до 25 градусов ожидает Красноярский край и Якутию в ближайшие пять дней, а Западную Сибирь, напротив, ожидает аномальный холод, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение ближайших дней очень теплая погода на азиатской части страны. Подумать только, но 1 декабря отклонение от нормы на северо-востоке Красноярского края, северо-западе Якутии до 25 градусов аномалия", - сообщил он.

По словам Вильфанда, Западную Сибирь, в частности, Омскую и Новосибирские области, напротив, ожидает аномальный холод в это время.

"Там температура будет на 6-7 градусов ниже нормы. Показатели температуры будут от 20 до 25 градусов со знаком минус ночные", - отметил он.

На европейской части России температура в ближайшие пять дней в южной половине будет около нормы, а в регионах севернее Москвы - выше нормы на 4-5 градусов, сообщил метеоролог.