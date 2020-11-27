Трамп заявил, что распространение вакцины от коронавируса начнется на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг анонсировал начало распространения вакцины от коронавируса со следующей недели.

"Весь мир страдает от этой пандемии, не только мы, весь мир. Мы преодолеваем кривую [роста], вакцины будут распространяться начиная со следующей недели и недели после, - сказал Трамп, выступая в ходе видеоконференции с военнослужащими США за рубежом. - [Вакцины будут направлены] работникам экстренных служб, пожилым, врачам, медсестрам. Большое число людей начнет получать [вакцину от коронавируса]".