В столице Сирии прошла крупная гуманитарная акция "Городу Дамаску - с любовью из России"

РАБАТ, 27 ноября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Седьмая масштабная гуманитарная акция под названием "Городу Дамаску - с любовью из России" состоялась в четверг в столице Сирии. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Дамаске Николай Сухов.

"Акция прошла на стадионе "Тишрин" в районе Барамке. Она проводилась по поручению Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), а также при участии Российской ассоциации по развитию дружественных и деловых связей с Сирией под эгидой правительства САР [Сирийской Арабской Республики]", - сообщил он.

"Разрушительные последствия войны сильно повлияли на Дамаск в период вооруженного конфликта. Столица стала убежищем для многих тысяч семей, спасавшихся от тяжелых боев. И беженцы по-прежнему страдают от сложных гуманитарных и жизненных условий", - продолжал собеседник агентства.

"В рамках акции "Городу Дамаску - с любовью из России" тысяче нуждающихся и пострадавших семей вручили по коробке весом 55 кг с основными продуктами питания. Их должно хватить на три месяца. Получившие помощь сирийские семьи выразили свое уважение и признательность России за ее гуманитарную позицию", - подчеркнул Сухов.

"На открытии мероприятия присутствовали губернатор Дамаска, депутаты сирийского парламента и представители гражданского общества. В ходе него было особо отмечено, что наши благотворительные акции несут в себе значимую гуманитарную миссию - они укрепляют ценности любви и мира, углубляют исторические отношения между народами, распространяют культуру благотворительности", - подытожил директор РЦНК.