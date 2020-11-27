Диего Марадону похоронили на кладбище под Буэнос-Айресом рядом с родителями

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноября. /ТАСС/. Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона был похоронен в четверг на частном кладбище Белла-Виста в 35 км от Буэнос-Айреса. Трансляция церемонии велась в эфире телеканала Todo Noticias .

Похороны прошли в узком кругу. На этом же кладбище покоятся родители экс-футболиста Диего Марадона и Далма Франко.

Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур.

Ранее в президентском дворце в Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с Марадоной. Гражданская панихида началась в 06:00 (12:00 мск) и сначала проходила относительно спокойно. Однако после 14:00 (20:00 мск) в центре города начались столкновения между полицией и фанатами Марадоны. Операция по обеспечению безопасности вышла из-под контроля, после чего доступ во дворец был закрыт. Из-за вспыхнувших беспорядков родственники Марадоны попросили досрочно завершить церемонию и увезти тело экс-футболиста на кладбище.