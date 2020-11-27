В Магаданской области продлили режим повышенной готовности из-за пандемии

ТАСС, 27 ноября. Губернатор Магаданской области Сергей Носов продлил режим повышенной готовности в регионе до 15 января, сообщает областной оперштаб в пятницу.

"Действие мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области продлено до 15 января 2021 года. Режим функционирования "повышенная готовность" продлен", - говорится в сообщении.

В области коронавирус выявлен более чем у 5,5 тыс. человек, из них выздоровели более 4 тыс. пациентов. 53 человека умерли.