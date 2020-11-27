Рособрнадзор не будет требовать от вузов наличия техники при лицензировании в 2021 году

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Лицензионные требования о наличии материально-технического обеспечения образовательной деятельности в отношении вузов в будущем году применяться не будут, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"В результате принятия нового положения в отношении вузов-соискателей лицензии, планирующих реализовывать образовательные программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, не будут применяться лицензионные требования о наличии материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности, наличия санитарно-эпидемиологического заключения", - сообщили в пресс-службе.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

В ведомстве ранее сообщали, что в будущем году требования для соискателей лицензии на осуществление образовательной деятельности будут смягчены, соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу с 1 января.