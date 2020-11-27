Источник: новые правила сдачи на водительские права утвердят в начале 2021 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новый административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами может быть подписан в начале следующего года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Новый административный регламент может быть подписан уже в начале следующего года. Пока проект документа обсуждается, и, возможно, в него будут внесены изменения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что проект нового регламента должен был вступить в октябре этого года, но из-за пандемии коронавируса сроки перенесены на 1 апреля 2021 года. Документ устанавливает содержание, сроки и последовательность административных процедур практического экзамена.

Площадка только для мотоциклистов

Новые правила исключают проведение практического экзамена на площадке для водителей легковых, грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте - на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Согласно проекту, при проведении экзамена в машине может находиться представитель автошколы и другие кандидаты в водители.

"Проведение проверки имеющихся у кандидата в водители навыков только в условиях реальной дорожной обстановки в конечном итоге повлекут изменения в подходе автошкол при проведении практического обучения вождению транспортными средствами, исключению "натаскивания" на определенные виды упражнений на закрытой площадке и переориентирования подготовки кандидатов в водители к управлению транспортными средствами в реальных дорожных условиях вне зоны "заученных" учебных маршрутов", - отмечается в пояснительной записке проекта нового регламента.

Также сокращение практических экзаменов позволит уменьшить время на получение водительских прав.

Новые упражнения

Экзамен дополнится новыми упражнениями, а несколько заданий изменят.

"Так, экзамен на право управления транспортным средством подкатегории "В1" (квадроциклы и трициклы) дополнен проверкой у кандидата в водители навыков торможения транспортного средства и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейного движения задним ходом", - говорится в пояснительной записке.

Пересмотр ошибок

Изменения претерпит также система оценки навыков кандидата в водители в условиях дорожного движения и ошибки с учетом степени их влияния на безопасность.

"Например, ошибки "не пристегнул ремень безопасности" и "использовал во время движения телефон" будут являться основанием для прекращения проведения практического экзамена", - говорится в документе.

В новом документе сокращается общее количество нарушений, которые ведут к автоматическому провалу на экзамене. Сейчас их 17, а в документе это количество предполагается снизить до 15. В действующем регламенте существует сводная таблица ошибок кандидатов, которые разделяются на "грубые" (5 штрафных баллов), "средние" (3 балла) и "мелкие" (1 балл). Для успешной сдачи необходимо набрать менее 5 баллов.

Аннулирование

При подаче нового заявления кандидатом в водители категории "В", ранее уже подавшим обращение в другое экзаменационное подразделение, услуга по предыдущему обращению будет прекращена. Также вводятся административные процедуры по аннулированию результатов экзаменов и аннулированию водительского удостоверения.

"Такое аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным Правилами проведения экзаменов, а само аннулирование будет осуществляться путем внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции, в том числе в автоматизированном режиме", - отмечается в документе.

Теоретический экзамен не изменится

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция планирует увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав, а также изменить порядок приема испытания, то есть каждому вопросу планировалось присвоить определенное количество баллов, но, согласно проекту регламента, пока этого не будет. "Все экзаменационные вопросы объединяются в четыре группы, состоящие из тематических блоков. В каждом тематическом блоке содержится по пять вопросов. Билет формируется из четырех тематических блоков, каждый из которых выбирается случайным образом из соответствующей группы. Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. В экзаменационном билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос приводится от двух до пяти вариантов ответов, один из которых правильный", - говорится в документе.