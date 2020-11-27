Дополнительные силы привлекают для восстановления электроснабжения на острове Русском

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Руководство "Оборонэнерго" и Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) привлекает дополнительные силы для ликвидации последствий ледяного дождя и подключения потребителей к электроснабжению на острове Русском во Владивостоке. Об этом в пятницу после поездки на остров заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Ночью с руководством "Оборонэнерго" прямо на месте скорректировали план восстановительных работ. Завтра на остров прибудут дополнительные бригады "Оборонэнерго" из других регионов, ДРСК, 100 военных для расчистки подходов. Все эти силы должны помочь уже завтра вернуть электроэнергию во многие дома жителей Русского", - написал губернатор на своей странице в социальной сети Instagram.

По его словам, ситуация с электроснабжением на Русском - самая сложная во Владивостоке. В том числе и потому, что на острове нет никаких сетей с низким напряжением. Кроме того, ранее неизвестные украли 3,5 километра медного провода, что также сказывается на скорости и возможностях для восстановления энергообеспечения поселков.

Из-за ледяного дождя на прошлой неделе также было прервано автомобильное сообщение с островом, когда из-за угрозы падения льда с вант был закрыт мост. Население острова составляет около 4,5 тыс. человек без учета студентов и сотрудников Дальневосточного федерального университета, проживающих в кампусе. Сейчас сообщение с островом осуществляется с помощью парома, выполняется 9 рейсов в каждую сторону ежедневно.

Для очистки вант моста уже привлечены 14 альпинистов, еще четыре специалиста из Хабаровска присоединятся к ним в пятницу. По словам заместителя директора ФКУ ДСД "Дальний Восток" Дмитрия Бабака, на пилонах остается объем льда в 26 тыс. погонных метров.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. К пятнице большая часть потребителей снова подключена к подаче электричества и тепла, но работы продолжаются.