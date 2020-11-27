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Пандемия COVID-19

На Чукотке отменили массовые мероприятия

Другие ограничительные меры продлили до 14 декабря

ТАСС, 27 ноября. Проведение массовых мероприятий приостановлено на Чукотке из-за угрозы распространения коронавируса. Другие ограничительные меры продлены до 14 декабря, сообщил в пятницу в своем аккаунте в Instagram глава региона Роман Копин.

"Заболеваемость COVID-19 в Чукотском АО (+60 случаев за неделю) остается высокой. На оперативном штабе решили продлить ограничительные меры до 14 декабря и расширить их. Массовые мероприятия приостановлены до улучшения ситуации. Жителям старше 65 лет или страдающим хроническими заболеваниями по-прежнему лучше оставаться дома", - написал Копин.

В округе зафиксировано 367 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 289 человек, трое умерли.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19
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