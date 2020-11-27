Власти Приморья заложили в бюджет 2021 и 2022 года 200 млн руб. на ликвидацию возможных ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья предусмотрели в проекте бюджета на ближайшие три года дополнительно 200 млн рублей на 2021 и 2022 годы для ликвидации возможных последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Сейчас мы продолжаем локально работать с правительством РФ, нам поступает всевозможная помощь. Проблемы в ближайшее время будут решены, несмотря на всю сложность ситуации. Кроме того, принято решение в два последующие года по 100 млн рублей дополнительно направить министерству по делам ГО и ЧС Приморского края для закупки материалов и техники, чтобы в случае необходимости мы самостоятельно могли оперативно решать подобные вопросы", - процитировала пресс-служба председателя краевого правительства Веру Щербину.

Она уточнила, что все мероприятия на ликвидацию нынешней ЧС финансовыми ресурсами обеспечены. Ранее пресс-служба правительства края сообщила, что по предварительным оценкам ущерб от циклона составил 266 млн рублей, наибольший урон нанесен объектам энергетики - более 250 млн рублей.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. К пятнице большая часть потребителей снова подключена к подаче электричества и тепла, но восстановительные работы продолжаются.