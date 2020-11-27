"Известия": "Вектор" создает вакцину от коронавируса и кори

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" кроме вакцины от коронавируса создает рекомбинантный препарат на основе вируса кори. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на научный центр.

"Ключевой особенностью разрабатываемой бивалентной вакцины является направленность на формирование защиты как против кори, так и против COVID-19", - заявили "Известиям" в "Векторе". Препарат будет основан на советском штамме вируса кори "Ленинград-16", который разрешен для применения у детей.

"Корь - очень заразное заболевание. Достаточно, чтобы в комнату средних размеров вошел один больной человек и подышал там несколько минут, чтобы заразить абсолютно всех. Поэтому вирус кори - это крайне эффективный "носитель". Вакцина против кори "Ленинград-16" прошла уже все испытания на безопасность, но туда внедряют новые белки от SARS-CoV-2. Это опять требует новых испытаний. Ситуация напоминает гамалеевскую вакцину "Спутник V", где в виде носителя вместо кори использованы аденовирусы", - рассказал изданию руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По словам эксперта, новая вакцина "Вектора" самовоспроизводящаяся, поэтому она будет дешевле.

На данный момент "Вектор" ведет разработку четырех разных вакцин, одна из которых уже зарегистрированная - пептидная, среди остальных - рекомбинантный препарат на основе вируса кори.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.