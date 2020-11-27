Почти 30 автобусов распределят между 16 муниципалитетами Амурской области в 2021 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Автопарки 16 муниципалитетов Амурской области в 2021 году пополнятся 29 автобусами. Потребность в новой технике регион планирует закрыть до конца 2022 года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта области.

"В 2020 году будет распределено 49 автобусов, основная часть уже поступила в районы. Сейчас Минтранс области со всех территорий собрал потребность в обновлении пассажирской техники на 2021 год, в будущем году планируется распределить 29 единиц 16 муниципальным образованиям, формируется план на 2022 год. Таким образом, за три года мы обновим муниципальный автобусный парк, и потребность, обозначенная администрациями, будет закрыта", - цитирует пресс-служба губернатора Василия Орлова.

Уточняется, что в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Амурской области" с начала 2020 года 43 новых автобуса передали в 19 городов и районов области.

"Мы разработали проект, в рамках которого законом об областном бюджете утверждено ежегодное в течение трех лет распределение субсидии по 50 млн рублей бюджетам муниципальных образований. Эта мера не только даст возможность обновить парк автобусов в муниципалитетах, но и усилит маршрутную сеть, а также поддержит наши автопредприятия", - сказал министр транспорта области Александр Зеленин.

До конца года для муниципалитетов Приамурья также приобретут 52 многофункциональных трактора. На это из бюджета региона выделено около 279 млн рублей.