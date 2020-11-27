Власти Чукотки просубсидируют два авиамаршрута в столицу региона

ТАСС, 27 ноября. Стоимость перелетов по авиамаршрутам "Магадан - Анадырь - Магадан" и "Владивосток - Анадырь - Владивосток" в 2021 году будет субсидироваться из средств регионального и федерального бюджетов. Таким образом в Приморье и на Колыму жители Чукотки смогут летать по сниженным ценам, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Росавиация опубликовала перечень субсидируемых маршрутов на 2021 год. В него вошли два рейса: из Анадыря во Владивосток, из Анадыря в Магадан и обратно. Cубсидирование авиаперевозок позволяет снизить расходы жителей и гостей Чукотки на авиаперелеты. Так, например, экономически обоснованная стоимость авиабилета до Владивостока составляет порядка 40 тыс. рублей, но пассажиры могут приобрести его за 13 500 рублей, до Магадана - до 25 тыс. рублей, а по специальному тарифу - около 8 тыс. рублей", - уточнил собеседник агентства.

Все внутрирегиональные маршруты - всего их 59, субсидируются только из бюджета субъекта, и власти Чукотки тратят на это до 470 млн рублей в год. Cубсидирование авиаперевозок в другие регионы Дальнего Востока проводится на условиях софинансирования из средств окружного и федерального бюджетов.