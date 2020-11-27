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Экологи в Приморье впервые подготовили общественных лесных инспекторов

Участники обучения узнали об основах лесного хозяйства и законодательства и как высчитывать запасы древесины

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты Амурского филиала WWF России подготовили 20 общественных лесных инспекторов в Приморье для помощи штатным сотрудникам профильных служб, сообщила в пятницу пресс-служба организации.

"Впервые Всемирный фонд дикой природы (WWF России) совместно с министерством лесного и охотничьего хозяйства Приморского края и Приморской государственной сельскохозяйственной академией (ПГСХА) провели обучение общественных лесных инспекторов. Более 20 заинтересованных и мотивированных граждан со всего Приморья, неравнодушных к состоянию лесов региона, съехались в Уссурийск, где на базе Центра инноваций лесного хозяйства (ЦИЛХ) и проходил семинар", - говорится в сообщении.

Желающих пройти обучение было гораздо больше, но из-за эпидемиологических ограничений организаторы смогли провести занятия для 20. Семинар проходил в течение трех дней, включая теорию и практику. Участникам рассказали об основах лесного хозяйства и законодательства, как высчитывать запасы древесины, экологический ущерб от действия браконьеров в лесу. Основная задача проекта - сохранение лесов, предотвращая незаконное использование ресурсов и снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду.

"Теперь после обучения <...> мы можем приходить на деляны, производить фото-видео фиксацию каких-то нарушений, делать перечет, смотреть документы и вообще контролировать ситуацию. Потому что до этого мы все это делали на, так скажем, неофициальном уровне", - приводятся в сообщении слова участника семинара, председателя организации пчеловодов Партизанского городского округа Александра Юркина.

Лесных общественных инспекторов начали подготавливать в различных регионах России несколько лет назад. Власти Приморья в 2019 году приняли официальный документ - положение об организации таких помощников, их правах и обязанностях. В нем указано, что основной задачей общественных наблюдателей является помощь сотрудникам лесничества и профильного департамента в охране лесов от действий нарушителей. Зачисленным в ряды общественников выдается удостоверение.

Леса занимают почти три четверти площади Приморья, являются местом обитания краснокнижных амурского тигра и дальневосточного леопарда.

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