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Через неделю после объявления ЧС в Приморье без света остаются 6 тыс. человек

По данным оперативного штаба региона, наиболее сложная обстановка сложилась во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Восстановление подачи электричества в Приморском крае, где 20 ноября был объявлен режим ЧС в связи с ледяным дождем, продолжается для более чем 6 тыс. человек в пяти муниципалитетах края. Такие данные были озвучены на заседании регионального оперативного штаба в пятницу.

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"По данным оперативного штаба Приморского края, наиболее сложная пока обстановка во Владивостоке, где без электроснабжения остаются около 4 200 человек. В Артеме нет света у 1 470 человек, в Михайловском районе - у 180 человек, в Черниговском районе - у 80 человек, и в Яковлевском районе - у 199 человек", - сообщает по итогам заседания пресс-служба правительства Приморья.

При этом теплоснабжение в крае восстановлено в полном объеме. Жителям региона за время ЧС выдали около 5 200 газовых плит, более 36 тыс. баллонов к ним и почти 37 тыс. литров питьевой воды. Ликвидацией последствий стихии занимаются почти тысяча человек и 300 единиц техники.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, наиболее сложная ситуация сложилась на острове Русский. Многие столбы с электропроводами там повалены, некоторые просто сгнили, много жалоб получено об отсутствии помощи со стороны города. Ранее по требованию губернатора была отстранена от должности руководитель административно-территориального управления Фрунзенского района Владивостока, в который выходит остров Русский. Курировать работу мэрии на острове будет заместитель главы администрации города Максим Акульшин.

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