Шестилетнюю девочку, выпавшую из окна четвертого этажа в Томске, выписали из больницы

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Медики выписали шестилетнюю девочку, которая неделю назад выпала из окна на четвертом этаже в Томске, сообщили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Шестилетнюю девочку, доставленную в больницу скорой медицинской помощи №2 после падения из окна многоэтажного дома, выписали из медучреждения", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на главврача Андрея Караваева уточняется, что состояние ребенка удовлетворительное. Ей рекомендовано наблюдаться у невролога.

21 ноября ребенок выпал из окна четвертого этажа. На опубликованном в соцсетях видео девочка падает в сугроб на газоне, вылезает из него и уходит. Была вызвана скорая помощь, девочка провела ночь в реанимации. Несмотря на падение с высоты, у ребенка не зафиксировано переломов, его перевели в отделение травматологии. Следователи и прокуратура начали проверку. По данным правоохранительных органов, девочка находилась дома одна.