{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шестилетнюю девочку, выпавшую из окна четвертого этажа в Томске, выписали из больницы

Она находится в удовлетворительном состоянии

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Медики выписали шестилетнюю девочку, которая неделю назад выпала из окна на четвертом этаже в Томске, сообщили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"Шестилетнюю девочку, доставленную в больницу скорой медицинской помощи №2 после падения из окна многоэтажного дома, выписали из медучреждения", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на главврача Андрея Караваева уточняется, что состояние ребенка удовлетворительное. Ей рекомендовано наблюдаться у невролога.

21 ноября ребенок выпал из окна четвертого этажа. На опубликованном в соцсетях видео девочка падает в сугроб на газоне, вылезает из него и уходит. Была вызвана скорая помощь, девочка провела ночь в реанимации. Несмотря на падение с высоты, у ребенка не зафиксировано переломов, его перевели в отделение травматологии. Следователи и прокуратура начали проверку. По данным правоохранительных органов, девочка находилась дома одна.

Теги
РоссияТомская область
Минвостокразвития выделит 200 млн рублей на закупку дорожной техники для Владивостока
Глава ведомства Алексей Чекунков отметил, что это поможет сделать город более комфортным для жителей
Читать полностью