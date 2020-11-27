Медики в Хабаровском крае пожаловались на отсутствие выплат за работу с больными ковидом

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Хабаровского края обратится к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой по поводу отсутствия средств на выплаты медикам в условиях пандемии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Медикам положены федеральные выплаты за работу с коронавирусными больными. В Хабаровском крае медперсонал также получает выплаты из краевого бюджета.

"Сегодня Минздрав края получает ежедневно до 10 обращений по факту отсутствия федеральных выплат в октябре за ковид. Не будем говорить, что мы не виновны. Мы полностью разделяем ответственность с федеральным центром, но, действительно, до настоящего времени не вышло соответствующее распоряжение правительства России. В предыдущем распоряжении "забыли" семь субъектов, включая Хабаровский край. Сегодня на оперативном штабе под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой попытаемся решить данный вопрос, писем уже написали много. Об итогах проинформируем население и медицинское сообщество", - сказал Никонов.

В пресс-службе Министерства здравоохранения края агентству уточнили, что все положенные краевые выплаты медикам перечислены.

В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, ежедневно фиксируют более 300 новых случаев. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировали свыше 23,2 тыс. случаев заболевания, умерли 156 человек. По данным правительства региона, больше всего заболевших в возрастной группе от 30 до 49 лет. Болеют в основном работники здравоохранения и образования, также высок процент распространения вируса среди офисных работников, чья деятельность связана с предоставлением услуг, например, в банковской сфере.