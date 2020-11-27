Минвостокразвития выделит 200 млн рублей на закупку дорожной техники для Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики закупит для Владивостока малую дорожную технику на 200 млн рублей. Как заявил журналистам в пятницу министр Алексей Чекунков, она поможет не только привести город в порядок после ледяного дождя, но и сделать его в целом комфортнее.

Чекунков прибыл во Владивосток утром в понедельник по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для создания рабочей группы по ликвидации последствий ледяного дождя и помощи пострадавшим гражданам. В рабочую группу вошли представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координирует работу Минвостокразвития.

"Мы сейчас в экстренном порядке по линии министерства развития Дальнего Востока на 200 млн рублей до конца этого года будем доставлять сюда малую дорожную технику, для того, чтобы все-таки Владивосток и быстрее восстановить после катаклизма, ну, и сделать его более комфортным для жителей", - сказал министр.

Он отметил, что Владивосток как административная столица Дальнего Востока должен быть лучше готов к таким катаклизмам. При этом у жителей региона и раньше были "нарекания по поводу жилищно-коммунальных вопросов, по поводу работы коммунальных служб".