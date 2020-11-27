Беспорядки и досрочное завершение панихиды. В Аргентине простились с Диего Марадоной

Фанаты экс-футболиста пытались прорваться через ограждения, опрокидывали их и бросали в полицейских бутылки и другие предметы

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадону похоронили в четверг на частном кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса рядом со своими родителями. Погребению предшествовала церемония прощания, в ходе которой произошли беспорядки.

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Гражданская панихида началось примерно в 06:00 по местному времени (12:00 мск), как и было запланировано. К моменту открытия дверей у президентского дворца Каса Росада, где проходила церемония, уже выстроилась очередь. Люди заняли места накануне вечером и провели всю ночь на площади. О посетителях панихиды В первые часы очередь двигалась спокойно. Около 07:00 из-за небольшой давки и попытки группы людей прорваться в обход очереди полиция выставила дополнительный кордон перед президентским дворцом. Однако в целом атмосфера была достаточно спокойной и дружелюбной - пришедшие пели песни, аплодировали и скандировали имя Марадоны. "Для меня самым знаковым, конечно, был матч с англичанами (матч со сборной Великобритании на чемпионате мира в 1986 году, который закончился победой Аргентины со счетом 2:1 - прим. ТАСС). Я помню, что был дома у своего друга неподалеку отсюда, а когда игра закончилась, мы пошли праздновать к Обелиску", - сказал корреспонденту ТАСС Сантьяго, пришедший к дворцу утром. "Мне 25 лет, и я не застал матчи Марадоны, но он для меня все равно герой", - поделился в свою очередь Хулиан.

У другого конца здания обстановка была более сдержанной. Там были расположены вторые ворота, через которые выходили уже простившиеся с Марадоной. Гроб с телом легендарного футболиста стоял в одном из залов дворца. Задерживаться рядом с ним было нельзя, как и фотографировать внутри здания. Многие пришедшие проститься с Марадоной плакали. "Я был глубоко потрясен, когда был внутри. Он дарил радость простым людям, рабочим, тем, кто зарабатывает мало. А теперь я увидел, что его больше нет", - сказал корреспонденту ТАСС Ариель после того, как вышел из здания.

В первой половине дня с Марадоной также простился президент Аргентины Альберто Фернандес. Он положил на гроб футболку клуба "Архентинос Хуниорс", болельщиком которой является. Именно в этой команде начал карьеру Марадона. Были на его гробе футболки и других клубов - многие пришедшие проститься принесли форму своих любимых команд. О столкновениях После 11:00 поток людей, желающих проститься с Марадоной, начал резко расти. К полудню очередь растянулась уже на 2 км. К площади также продолжали стягиваться люди, многие из которых уже не шли в хвост колонны. Обстановка у проспекта Авенида-де-Майо, ведущего к президентскому дворцу, начинала накаляться и затем переросла в столкновения.

Агрессивно настроенные фанаты, многие из которых были пьяны, пытались прорваться через ограждения и бросали в полицейских бутылки и другие предметы. Полицейские в ответ начали оттеснять их от очереди, используя резиновые пули и слезоточивый газ. На самом проспекте люди бежали к дворцу, опрокидывая заграждения. Группе людей удалось прорваться внутрь здания, где проходило прощание, вопреки требованиям полиции, а потом там распылили перцовый баллончик. При этом во дворце в этот момент находился президент и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Из-за инцидентов в здание прекратили пускать людей, а тело Марадоны пришлось перенести в другое помещение.

После этого люди начали трясти ограду и просить возобновить церемонию прощания. "Мы просто хотим проститься с Диего. Они не имеют права нас лишать этого", - сказал корреспонденту ТАСС Хорхе, участвовавший в перепалке с полицией. Вечером правительство Аргентины подтвердило, что по просьбе родственников Марадоны гражданская панихида досрочно завершена, и уже через несколько минут катафалк с гробом выехал по направлению к кладбищу. С обочин траурный кортеж приветствовали фанаты Марадоны, выстроившиеся вдоль трассы.

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Сами похороны прошли в узком кругу родственников и друзей семьи. Фанаты пытались прорваться на территорию, однако полиции удалось разогнать их с помощью резиновых пуль. Об организации церемонии После беспорядков правительство Аргентины раскритиковали за плохую организацию церемонии. "Если бы мы это не организовали, все было бы хуже, потому что это было неотвратимо", - сказал в эфире Radio Continental президент страны, комментируя итоги церемонии прощания. По мнению главы государства, проблема была не столько в организации, сколько в том, что у фанатов Марадоны не было достаточно времени, чтобы с ним проститься. Глава МВД страны Эдуардо де Педро в свою очередь возложил ответственность за столкновения на власти Буэнос-Айреса, в том числе на мэра Орасио Ларрету, который является членом оппозиционной коалиции "Вместе за перемены". "Мы требуем от Орасио Ларреты и [замглавы правительства города] Диего Сантили остановить это безумие, которое творит полиция города. Народное чествование не должно завершаться разгоном и применением силы", - написал де Педро в Twitter во время беспорядков. По данным газеты Clarin, в ходе столкновений были задержаны 13 человек, 11 полицейских пострадали.

По словам министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсии, власти сделали все возможное, чтобы сократить риски распространения коронавируса во время церемонии. "Но невозможно идти против народа", - сказал он журналистам. "Будем надеяться, что последствий не будет", - отметил министр. При этом с самого утра очередь была плотной, в ней не соблюдали дистанцию, а к вечеру на площади появилось много людей без масок. Вопросы к врачам