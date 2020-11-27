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Умер Диего Марадона

Беспорядки и досрочное завершение панихиды. В Аргентине простились с Диего Марадоной

Фанаты экс-футболиста пытались прорваться через ограждения, опрокидывали их и бросали в полицейских бутылки и другие предметы
© Елена Кондратьева/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадону похоронили в четверг на частном кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса рядом со своими родителями. Погребению предшествовала церемония прощания, в ходе которой произошли беспорядки.

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Гражданская панихида началось примерно в 06:00 по местному времени (12:00 мск), как и было запланировано. К моменту открытия дверей у президентского дворца Каса Росада, где проходила церемония, уже выстроилась очередь. Люди заняли места накануне вечером и провели всю ночь на площади.

О посетителях панихиды

В первые часы очередь двигалась спокойно. Около 07:00 из-за небольшой давки и попытки группы людей прорваться в обход очереди полиция выставила дополнительный кордон перед президентским дворцом. Однако в целом атмосфера была достаточно спокойной и дружелюбной - пришедшие пели песни, аплодировали и скандировали имя Марадоны.

"Для меня самым знаковым, конечно, был матч с англичанами (матч со сборной Великобритании на чемпионате мира в 1986 году, который закончился победой Аргентины со счетом 2:1 - прим. ТАСС). Я помню, что был дома у своего друга неподалеку отсюда, а когда игра закончилась, мы пошли праздновать к Обелиску", - сказал корреспонденту ТАСС Сантьяго, пришедший к дворцу утром. "Мне 25 лет, и я не застал матчи Марадоны, но он для меня все равно герой", - поделился в свою очередь Хулиан.

© Елена Кондратьева/ТАСС

У другого конца здания обстановка была более сдержанной. Там были расположены вторые ворота, через которые выходили уже простившиеся с Марадоной. Гроб с телом легендарного футболиста стоял в одном из залов дворца. Задерживаться рядом с ним было нельзя, как и фотографировать внутри здания.

Многие пришедшие проститься с Марадоной плакали. "Я был глубоко потрясен, когда был внутри. Он дарил радость простым людям, рабочим, тем, кто зарабатывает мало. А теперь я увидел, что его больше нет", - сказал корреспонденту ТАСС Ариель после того, как вышел из здания.

© Елена Кондратьева/ТАСС

В первой половине дня с Марадоной также простился президент Аргентины Альберто Фернандес. Он положил на гроб футболку клуба "Архентинос Хуниорс", болельщиком которой является. Именно в этой команде начал карьеру Марадона. Были на его гробе футболки и других клубов - многие пришедшие проститься принесли форму своих любимых команд.

О столкновениях

После 11:00 поток людей, желающих проститься с Марадоной, начал резко расти. К полудню очередь растянулась уже на 2 км. К площади также продолжали стягиваться люди, многие из которых уже не шли в хвост колонны. Обстановка у проспекта Авенида-де-Майо, ведущего к президентскому дворцу, начинала накаляться и затем переросла в столкновения.

© Елена Кондратьева/ТАСС

Агрессивно настроенные фанаты, многие из которых были пьяны, пытались прорваться через ограждения и бросали в полицейских бутылки и другие предметы. Полицейские в ответ начали оттеснять их от очереди, используя резиновые пули и слезоточивый газ. На самом проспекте люди бежали к дворцу, опрокидывая заграждения.

Группе людей удалось прорваться внутрь здания, где проходило прощание, вопреки требованиям полиции, а потом там распылили перцовый баллончик. При этом во дворце в этот момент находился президент и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Из-за инцидентов в здание прекратили пускать людей, а тело Марадоны пришлось перенести в другое помещение.

© Елена Кондратьева/ТАСС

После этого люди начали трясти ограду и просить возобновить церемонию прощания. "Мы просто хотим проститься с Диего. Они не имеют права нас лишать этого", - сказал корреспонденту ТАСС Хорхе, участвовавший в перепалке с полицией.

Вечером правительство Аргентины подтвердило, что по просьбе родственников Марадоны гражданская панихида досрочно завершена, и уже через несколько минут катафалк с гробом выехал по направлению к кладбищу. С обочин траурный кортеж приветствовали фанаты Марадоны, выстроившиеся вдоль трассы.

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Сами похороны прошли в узком кругу родственников и друзей семьи. Фанаты пытались прорваться на территорию, однако полиции удалось разогнать их с помощью резиновых пуль.

Об организации церемонии

После беспорядков правительство Аргентины раскритиковали за плохую организацию церемонии. "Если бы мы это не организовали, все было бы хуже, потому что это было неотвратимо", - сказал в эфире Radio Continental президент страны, комментируя итоги церемонии прощания. По мнению главы государства, проблема была не столько в организации, сколько в том, что у фанатов Марадоны не было достаточно времени, чтобы с ним проститься.

Глава МВД страны Эдуардо де Педро в свою очередь возложил ответственность за столкновения на власти Буэнос-Айреса, в том числе на мэра Орасио Ларрету, который является членом оппозиционной коалиции "Вместе за перемены". "Мы требуем от Орасио Ларреты и [замглавы правительства города] Диего Сантили остановить это безумие, которое творит полиция города. Народное чествование не должно завершаться разгоном и применением силы", - написал де Педро в Twitter во время беспорядков. По данным газеты Clarin, в ходе столкновений были задержаны 13 человек, 11 полицейских пострадали.

© Елена Кондратьева/ТАСС

По словам министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсии, власти сделали все возможное, чтобы сократить риски распространения коронавируса во время церемонии. "Но невозможно идти против народа", - сказал он журналистам. "Будем надеяться, что последствий не будет", - отметил министр. При этом с самого утра очередь была плотной, в ней не соблюдали дистанцию, а к вечеру на площади появилось много людей без масок.

Вопросы к врачам

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Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. У Марадоны давно наблюдались проблемы со здоровьем, однако его адвокат Матиас Морла предположил, что смерть экс-футболиста стала результатом преступной халатности, а не стечением обстоятельств, и намерен добиваться расследования.

Адвокат утверждает, что скорая помощь ехала на вызов более 30 минут. Кроме того, по его словам, в отчете прокуратуры говорится, что Марадона в течение 12 часов находился без присмотра, хотя в доме дежурили сиделки, которые были наняты после операции, которую футболист перенес 3 ноября.

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