На юге Курил впервые заработал компьютерный томограф

ТАСС, 27 ноября. Компьютерный томограф установили в Южно-Курильске на острове Кунашир (Курильские острова) за счет средств областного бюджета, сообщили журналистам в пятницу в администрации губернатора и правительства Сахалинской области.

"В Южно-Курильске впервые заработал компьютерный томограф. Оборудование позволит выявлять многие болезни на ранних стадиях. А жителям [островов] Кунашира и Шикотана реже придется отправляться для диагностики в Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.

Компьютерный томограф приобрели на средства областного бюджета. "Для этого из региональной казны было выделено около 42 млн рублей. Всего теперь в государственных медучреждениях области имеется 21 такой аппарат. Оснащение лечебных организаций высокотехнологичной техникой ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко", - добавили в администрации.

Отмечается, что пройти компьютерную томографию жители Кунашира и Шикотана могут по направлению врача, для этого нужно обратиться к своему участковому терапевту. "Современная рентгенология без компьютерной томографии не представляется, особенно актуально это сейчас, в период пандемии, поскольку диагностические возможности КТ-аппарата превосходят обычный рентген", - отмечается в сообщении.