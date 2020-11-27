В Якутии наградили четырех школьников, спасших людей из воды

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Медаль Совета Федерации "За проявленное мужество" вручили четверым школьникам из Якутии, которые спасли людей из воды, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В рамках седьмого Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети - герои" в Главном управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия) были награждены четыре школьника, спасшие людей из воды", - сказали в ведомстве.

12 июля восьмилетний Валентин Мищенко отдыхал со своей семьей на речке Кенкеме в Горном районе. Во время игры в воде его одноклассник, прыгнув с надувного матраса, начал тонуть. Валентин вытащил друга из воды.

13 июля трое друзей - 14-летний Евгений Ефимов, 17-летний Станислав Чупанов и 16-летний Леонид Куличкин - отправились купаться на протоку Ледорезка в селе Графский берег Намского района. В тот день было жарко, но внезапно начался дождь и усилился ветер. Из-за этого волны и течение протоки стали резко усиливаться. После крика о том, что девочки тонут в воде, друзья бросились на помощь. Со спасательными кругами подростки сумели вытащить на берег двух девочек.