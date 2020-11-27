Отшельница Агафья Лыкова попросила Дерипаску помочь со строительством новой избы

ТАСС, 27 ноября. Отшельница Агафья Лыкова, проживающая на территории заповеднике "Хакасский", попросла российского бизнесмена Олега Дерипаску помочь со строительством новой избы. Об этом ТАСС сообщил директор заповедника Виктор Непомнящий.

"Старая изба совсем плохая, начали ее чинить и одно чинишь, другое ломается - поменяли печку, появились щели, полы прогнили. И Агафья Лыкова поблагодарила за уже оказанную помощь и обратилась с просьбой о помощи к бизнесмену посодействовать в строительстве новой избы", - сказал он, добавив, что Дерипаска уже помогал Лыковой.

Непомнящий считает, что строительство начнут в ближайшее время.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами, в числе которых был Ерофей Седов, в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года.