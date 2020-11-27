Школы Бурятии возобновят очные уроки с 30 ноября

УЛАН-УДЭ, 27 ноября. /ТАСС/. Школы крупных населенных пунктов Бурятии, в том числе Улан-Удэ, после двух недель дистанционной учебы из-за сложной эпидобстановки возобновят очные уроки с 30 ноября с некоторыми ограничениями. Такое решение принято в пятницу властями региона, сообщили журналистам в республиканском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с пандемией.

"С 30 ноября во всех общеобразовательных организациях республики учебный процесс будет осуществляться в очном режиме за исключением школ с количеством учащихся свыше 1 тыс. детей - в таких школах 30% учащихся будут обучаться дистанционно. Смены будут чередоваться по истечении двух недель", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, с 30 ноября возобновят работу учреждения дополнительного образования, которые также в течение двух последних недель не работали. Однако занятия могут проводиться при условии, что в группе будет не более пяти человек.

С 16 ноября после окончания двухнедельных осенних каникул почти все школьники Бурятии, за исключением учащихся в небольших селах, перешли на дистанционный режим учебы. Власти республики объяснили такое решение ростом количества инфицированных коронавирусом и необходимостью снизить нагрузку на медорганизации. Также в регионе в это время закрылись крупные магазины, кинотеатры, бассейны, бани, заведения общепита.

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов заявил журналистам, что "те предпосылки, которые были необходимы для того, чтобы снять часть ограничений на экономику и по учебе школьников, обеспечены".

По состоянию на утро 27 ноября в Бурятии зарегистрировано 18 367 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 10 341 (57%) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. В стационарах проходят лечение 2 206 человек, занятость коечного фонда составляет 75,4%.