КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Барк "Седов" завершил кругосветную экспедицию 2019-2020 годов, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Балтийской госакадемии рыбопромыслового флота, эксплуатирующей судно, Ирина Обрацова.

"Барк "Седов", завершил кругосветную экспедицию, которая была начата 8 декабря 2019 года, и в которой принимали участие все три учебных парусника Росрыболовства - "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". Судно прибыло в Балтийск", - сказала Образцова, добавив, что в порт Калининград судно пока зайти не сможет по погодным условиям.

В Калининградском морском рыбном порту, откуда парусник начал кругосветное плаванье в 2019 году, в пятницу состоится торжественная церемония, посвященная ее завершению. В ней будут участвовать курсанты не только из Калининграда и Санкт-Петербурга, которые входили в состав завершающего этапа экспедиции, но и курсанты с Камчатки, из Владивостока, Керчи - все те, кто принимал участие в разных этапах кругосветной экспедиции на "Палладе", "Седове" и "Крузенштерне", добавила собеседница агентства.

В ноябре прошлого года "Седов" вышел из Калининграда одновременно с барком "Крузенштерн". Оба судна после встречи с фрегатом "Паллада", начавшим плавание 1 ноября 2019 года, принимали участие в первом этапе экспедиции "Паруса Мира", кульминацией которой стала мемориальная 200-мильная гонка трех парусников 20-21 февраля в честь 200-летия открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. "Крузенштерн" и "Паллада" в начале июня завершили трансатлантическое и кругосветное плавания в портах Калининграда и Владивостока соответственно. "Седов", сделав остановку во Владивостоке, 19 августа вышел в трансарктическую экспедицию, завершавшую кругосветный переход.

Парусник прошел из Владивостока в Мурманск по маршруту Северного морского пути (СМП), побывал в самом восточном порту России - Петропавловске-Камчатском, самом северном городе страны - Певеке, а также в Эгвекиноте - единственном месте, где на суше пересекаются Северный полярный круг и 180-й меридиан.

За время экспедиции "Седов" пересек 4 океана и 13 морей, посетил 16 портов в 10 странах. Судно, которое в 2021 году отметит свой 100-летний юбилей, преодолело свыше 35 тыс. морских миль, из которых более 7,3 тыс. морских миль под парусами.

О паруснике

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии. В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях оно было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова (1877-1914). Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно, его длина - 117,5 м, водоизмещение - 7320 т, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м.