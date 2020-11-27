В Роспотребнадзоре рассказали о рисках заражения коронавирусом ВИЧ-инфицированных

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) имеют более высокий риск заражения коронавирусной инфекцией, но при этом реже обращаются за помощью врача. Об этом сообщается в пятницу на сайте Роспотребнадзора.

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с Коалицией по готовности к лечению (ITPCru) при поддержке ЮНЭЙДС провел исследование по изучению распространенности коронавирусной инфекции среди ВИЧ-инфицированных, которое показало, как влияет пандемия коронавируса на оказание помощи пациентам с ВИЧ.

"Исследование также показало, что люди, живущие с ВИЧ больше подвержены инфицированию COVID-19, но реже обращаются за медицинской помощью. Из положительных итогов исследования можно выделить то, что большинство респондентов своевременно получали антиретровирусные препараты", - говорится в сообщении.

Кроме того, исследование подтвердило необходимость ВИЧ-инфицированным предпринимать повышенные меры предосторожности из-за распространения коронавируса. Участники исследования отметили негативное влияние пандемии коронавируса на оказание медицинской помощи зараженным ВИЧ. В то же время большинство респондентов (70,5% людей, живущих с ВИЧ) не испытывали проблем с получением антиретровирусных препаратов, а 22,6% сообщили, что препараты были доставлены им на дом.

По результатам исследования число ВИЧ-инфицированных с положительным результатом теста на коронавирус в четыре раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов. "При этом они в два раза реже по сравнению с ВИЧ-негативными респондентами проходили обследование на коронавирусную инфекцию и реже обращались за медицинской помощью даже при наличии симптомов", - говорится в исследовании.

В исследовании принял участие 931 респондент из 68 регионов РФ, среди которых были как люди, живущие с ВИЧ, так и люди с отрицательным ВИЧ-статусом.