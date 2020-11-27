Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,02

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу вырос с 1,01 до 1,02. В Москве этот показатель также оказался чуть выше уровня предыдущего дня и составил 0,89, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших только в Москве коэффициент ниже единицы. В Красноярском крае он равен 1 третий день подряд, а в остальных регионах превысил эту отметку.

В Нижегородской и Ростовской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе показатель составил 1,01, в Воронежской и Свердловской областях - 1,02, в Иркутской области - 1,03, а в Подмосковье - 1,09.

В Санкт-Петербурге, где второй день подряд выявляют почти 3,7 тыс. новых случаев, коэффициент остается высоким и держится на отметке 1,33.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.