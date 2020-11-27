В Москве за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новые 7 918 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки, это максимум с начала пандемии. Всего в столице было выявлено 585 095 инфицированных, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее в Москве было зафиксировано 6 075 заразившихся. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 1,4%.

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 6 484 пациента, 77 человека умерли.

Всего уже здоровы 434 902 человека, 8 680 умерли. В настоящее время в столице продолжают лечение 141 513 пациентов.

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