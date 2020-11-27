Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников МГЛУ с 90-летием вуза

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов, аспирантов и выпускников Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) с 90-летием вуза. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"За минувшие годы университет прошел большой созидательный, творческий путь, снискал заслуженный авторитет как крупный образовательный, научный и методический центр. Гордостью МГЛУ всегда были крепкие традиции, опытные, увлеченные педагоги и, конечно, талантливые студенты. Из стен вуза вышла целая плеяда известных ученых и общественных деятелей, политиков и дипломатов, сотрудников международных организаций. Во многом благодаря серьезной исследовательской базе, самым современным методикам преподавания, решением Совета глав правительств СНГ Московский государственный лингвистический университет удостоен статуса Базового образовательного учреждения по языкам и культуре государств - участников СНГ", - подчеркнул президент.

Путин также выразил уверенность в том, что университет продолжит вносить вклад в укрепление потенциала российского высшего гуманитарного образования.

В 1930 году в Москве был образован Институт новых языков. В настоящее время носит название Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ).