Электронный паспорт планируют ввести в пилотном проекте в Москве до 1 декабря 2021 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Электронный паспорт гражданина в пилотном проекте может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью. "Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки", - сказали в ведомстве.

Как сообщили в МВД, этот документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формата ID1) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем будут размещены данные, которые содержатся в действующем бумажном паспорте гражданина РФ, при этом основные сведения о гражданине будут размещены на самой пластиковой карте.

"Основные данные электронного паспорта возможно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса. Основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем, проведение которого взяло на себя Минцифры России", - заключили в МВД.