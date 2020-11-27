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Пандемия COVID-19

В доме-интернате для престарелых и инвалидов в Псковской области выявили очаг коронавируса

Инфекцию обнаружили у 11 человек

ПСКОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Медики выявили в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов новый очаг заражения коронавирусом в Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"В Псковской области новый очаг в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов. COVID-19 выявлен у 11 человек. Проводятся все необходимые эпидемиологические мероприятия", - говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-службы.

На данный момент в регионе выявлено 11 923 случая заражения, 6 408 человек выздоровели, 72 умерли. Власти области перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых, запретили массовые мероприятия. Карантин по коронавирусу продлен в регионе до 6 декабря. Ранее губернатор отмечал, что в связи с эпидемической ситуацией широкое празднование Нового года в Псковской области маловероятно.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия COVID-19
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