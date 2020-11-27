В Мурманской области до 24 декабря продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

МУРМАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Мурманской области продлили с 27 ноября до 24 декабря. Соответствующие изменения внесены в действовавшее постановление губернатора Мурманской области.

"Внести в пункт 1 постановления губернатора Мурманской области от 16 октября "О периодах самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше" (в редакции постановления губернатора Мурманской области от 11 ноября) изменения, дополнив новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания: "с 27.11.2020 по 10.12.2020 включительно; с 11.12.2020 по 24.12.2020 включительно", - сказано в документе.

Отмечается, что решение принято на основании предложений главного санитарного врача региона. Ранее период самоизоляции для людей старше 65 лет действовал в регионе с 16 октября до 26 ноября.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остается сложной, но, по данным регионального Минздрава, контролируемой. В стационарах области развернуто 1 404 койки для лечения пациентов с коронавирусом, из них 721 оборудована кислородом и 126 - аппаратами искусственной вентиляции легких. Среди госпитализированных пациентов 83% переносят заболевание в легкой и средней формах, в тяжелой форме - 17%.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Мурманской области с 2 ноября приостановлено проведение плановой диспансеризации и профосмотров, продлен до особого распоряжения запрет на проведение спортивных соревнований, приостановлена деятельность развлекательных учреждений, стационарные отделения учреждений социальной сферы переведены на круглосуточный закрытый режим работы.

По информации оперативного штаба региона, на утро пятницы в Мурманской области выявлено 275 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 577, 22 818 пациентов выздоровели, 3 291 находится на лечении, 468 человек умерли.