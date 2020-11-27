Матвиенко пообещала российскую вакцину от COVID-19 странам СНГ в первую очередь после РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Страны СНГ смогут получить российскую вакцину от COVID-19 в числе первых после начала массовой вакцинации в РФ, заявила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления на заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ).

"В России уже зарегистрированы две отечественные вакцины - "Спутник V" и "Эпиваккорона". На подходе уже третья вакцина. Хочу отметить, что после начала массовой вакцинации в России наши партнеры по СНГ смогут получить российский препарат в числе первых, сейчас предпринимаются все усилия для наращивания производства вакцин", - сказала Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, массовое, но добровольное вакцинирование станет ключевым фактором для преодоления распространения коронавируса и для возвращения к нормальной жизни. Матвиенко напомнила, что Россия на безвозмездной основе уже направила в ряд стран СНГ тесты для выявления COVID-19 и необходимые лекарственные препараты.