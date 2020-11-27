В Бурятии магазины, кафе и кинотеатры возобновят работу с 1 декабря

УЛАН-УДЭ, 27 ноября. /ТАСС/. Магазины, кинотеатры, заведения общественного питания, бассейны, бани и сауны в Бурятии возобновят работу с 1 декабря после двухнедельного частичного локдауна, введенного местными властями из-за сложной эпидобстановки. Об этом сообщил в пятницу республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с пандемией.

"В Бурятии с 1 декабря возобновят работу организации торговли, общепита и потребительских услуг. Для всех организаций сохраняются требования к обеспечению эпидемиологической безопасности посетителей", - говорится в сообщении.

Работать все заведения должны будут с соблюдением правил эпидемиологической безопасности: руководство торговых центров должно обеспечить разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей. Люди должны соблюдать в магазинах социальную дистанцию и быть в масках.

"Условия посещения предприятий общественного питания также предполагают разделение потоков и максимальное разобщение людей. Кафе, бары, рестораны смогут принимать посетителей до 22:00 по местному времени. Разрешена рассадка за одним столом не более четырех человек, без учета детей", - уточнили в оперштабе.

С 16 ноября в регионе по решению местных властей из-за роста количества инфицированных коронавирусом закрылись крупные магазины, кинотеатры, бассейны, бани, заведения общепита. Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил журналистам, что двухнедельный частичный локдаун дал положительные результаты: удалось снизить нагрузку на медиков, разгрузить коечный фонд, решить проблему дефицита лекарств.

По состоянию на утро 27 ноября в Бурятии зарегистрировано 18 367 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 10 341 (57%) приходится на жителей Улан-Удэ. В стационарах проходят лечение 2 206 человек, занятость коечного фонда составляет 75,4%.