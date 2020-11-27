"Вектор" планирует опубликовать итоги испытания вакцины от коронавируса в ближайшее время

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Центр "Вектор" планирует опубликовать итоги испытания своей вакцины от коронавируса в ближайшее время. Об этом сообщил в пятницу заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"Сейчас мы подготовили публикации. Надеемся, что они будут в международных журналах опубликованы в ближайшее время", - сказал он на онлайн-пресс-конференции ТАСС.

Рыжиков рассказал, что первые 25 добровольцев старше 60 лет привились вакциной "Вектора", жалоб состояние не зафиксировано. "21 ноября начались испытания на людях 60+. Первые 25 человек уже получили вакцину, и в общем-то никаких особенностей в части реактогенности мы не знаем", - сказал он.