Дерипаска согласился помочь со строительством дома отшельницы Лыковой в Хакасии

ТАСС, 27 ноября. Бизнесмен Олег Дерипаска согласился помочь в строительстве новой избы отшельнице Агафье Лыковой, которая живет на территории заповедника "Хакасский". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель российского предпринимателя.

Директор заповедника Виктор Непомнящий сообщил ТАСС, что Лыкова обратилась с письмом к бизнесмену с просьбой помочь в строительстве нового дома. Старая изба, отметил директор, находится в плохом состоянии.

"Проект дома уже готов. Основная сложность с доставкой стройматериалов - их можно везти только по реке. Но вопрос решают", - сообщил представитель бизнесмена, подтвердив факт получения такого письма.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года.