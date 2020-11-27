В центре "Вектор" рассказали о совместимости вакцин от гриппа и от COVID-19

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Прививка от гриппа, сделанная за месяц до прививки от коронавируса, никак не повлияет на вакцинацию. Об этом сообщил в пятницу заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"Прививка от гриппа, сделанная более чем 1 месяц назад, не повлияет на эффективность вакцинации против коронавируса", - сказал он на проходящей онлайн пресс-конференции в ТАСС, организованной при поддержке портала стопкоронавирус.рф.

Как подчеркнул Рыжиков, надежды, что вакцинация от гриппа защитит от заражения коронавирусом, нет. "Это абсолютно разные антигены, абсолютно разные вирусы", - пояснил он.