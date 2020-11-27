Вакцинация от коронавируса препаратом центра "Вектор" будет бесплатной для россиян

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса препаратом "Эпиваккорона" центра "Вектор" будет бесплатной для россиян. Об этом сообщил в пятницу заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"Вакцинация бесплатная", - сказал он на онлайн-пресс-конференции в ТАСС, организованной при поддержке портала стопкоронавирус.рф.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.