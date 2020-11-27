Власти Москвы заявили, что две трети госпитализируемых с COVID-19 занимались самолечением

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Две трети пациентов с коронавирусом, которых госпитализировали в Москве, не обращались в поликлинику и занимались самолечением. Об этом сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Хочу отметить, что мы наблюдаем за всеми, кто госпитализируется с коронавирусной инфекцией, и сейчас уже точно видим, что большинство, а именно две трети из тех, кто госпитализируется, до этого не обращались в поликлинику и занимались самолечением", - сказала Ракова.

По ее словам, коронавирус - это то заболевание, при котором ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Необходимо незамедлительно обратиться в поликлинику, на сегодняшний день они обеспечены всеми необходимыми лекарствами.

"Несмотря на достаточно серьезную и сложную ситуацию по распространению коронавируса, по всем остальным заболеваниям и плановая, и экстренная помощь оказывается в полном объеме и без ограничений", - добавила заммэра.

При этом она отметила, что около 5 тыс. коек для пациентов с коронавирусом остаются свободными в Москве.

"Всю осень московское здравоохранение работает с огромной нагрузкой, при этом на сегодняшний день мы имеем достаточный резерв коек для лечения больных коронавирусом. На сегодняшний день мы имеем свободных около 5 тыс. коек. В то же время особая нагрузка ложится на поликлиники и амбулаторную помощь", - сказала Ракова.

По ее словам, отмечается также ряд позитивных тенденций. Так, среди москвичей, которые сейчас находятся на изоляции, а также среди детей, которые учатся дистанционно, заболеваемость не растет. Их доля среди общего числа заболевших сокращается. И с начала осени она сократилась практически в два раза.

"Что означает, что принимаемые меры действительно дают свой эффект", - добавила заммэра.

Тестирование контактировавших с заболевшим

Также она сообщила, что в Москве будут дважды тестировать тех, кто живет вместе с заразившимися коронавирусом.

"Мы наглядно видим что те, кто остается проживать с заболевшим - его домочадцы, близкие родственники, конечно находятся под особым риском заражения. При этом, так как они проживают совместно, есть риск заразиться и на начальной стадии, и в процессе всего заболевания. Поэтому мы приняли решение, что эту категорию граждан, а именно контактирующих с заболевшим, совместно с ним проживающих, будут тестировать на коронавирус два раза. В настоящий момент они тестируются только один раз", - сказала Ракова.

Она уточнила, что тестирование будут проводить в самом начале выявления у пациента коронавируса и после окончания карантина.

"Мы приняли решение, что нужно ускорить предоставление жителям информации о результатах их ПЦР-теста как положительного, так и отрицательного. Мы высылаем всем СМС с начала этой недели. Они рассылаются оперативно, как только данные поступают в лабораторную систему. По сути, жители знают о результатах раньше, чем мы и все остальные", - добавила заммэра.

Лекарства против коронавируса

Власти Москвы приняли решение, что лекарства против коронавируса будут выдавать и сотрудники скорой помощи, выезжающие к больным пациентам на дом.

"Принято решение, что выдавать противовирусные препараты (против коронавируса - прим. ТАСС) также будут и работники скорой помощи, которые выезжают на вызов. В случае, если человек отказывается от госпитализации или если по состоянию здоровья он не требует госпитализации. Людям этой категории работники скорой помощи будут выдавать лекарства. И не будет теряться время на ожидание врача из поликлиники", - сказала Ракова.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 585 095 случаев заражения, из них 7 918 за последние сутки. Выздоровели 434 902 человека, умерли 8 680.

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