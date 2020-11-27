Массовая вакцинация "Эпиваккороной" начнется в России в 2021 году

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Часть доз вакцины "Эпиваккорона" поступит в гражданский оборот 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году. Об этом сообщил в пятницу заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"Я думаю, в 2021 году она [вакцина] появится практически во всех регионах РФ <…> Ближайшие даты поступления вакцины в гражданский оборот - 10 декабря. В дальнейшем массовая вакцинация начнется в 2021 году", - сказал он на онлайн-пресс-конференции в ТАСС, организованной при поддержке портала стопкоронавирус.рф.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.