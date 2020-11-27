В "Векторе" заявили, что вакцинация человека с коронавирусом без симптомов безвредна

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Вакцинация человека с бессимптомным течением коронавирусной инфекции не причинит пациенту вреда. Об этом сообщил в пятницу заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"Если течение инфекции бессимптомное, но она есть, и мы в этот момент вводим вакцину, то ответ конкретно на антигены вакцины будет ослаблен в силу того, что иммунная система занята другими антигенами. С другой стороны, имунный ответ может быть усилен", - сказал он в ходе онлайн-пресс-конференции в ТАСС, организованной при поддержке портала стопкоронавирус.рф.

"Кому-то применение вакцины во время бессимптомного течения заболевания может помочь, кому-то окажется бесполезным. Я думаю, что вреда не будет", - добавил Рыжиков.

По его словам, вакцина от "Вектора" вызывает более слабый иммунный ответ организма по сравнению с "живыми" препаратами. "Недостаток этой вакцины [по сравнению] с другими - "живыми"- вакцинами, например, - это гораздо более низкая имунногенность, с чем мы боремся путем двукратной вакцинации с интервалом в две-три недели", - сказал он.

Рыжиков отметил, что преимуществом вакцины "Вектора" является низкая реактогенность. "Это уже проверено и в экспериментах, и на лабораторных животных, и при участии добровольцев. Все, что происходит в результате инъекции вакцины внутримышечной, это у некоторых людей, процентов 10, наблюдается болезненность в месте инъекции и все", - сказал он.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" против коронавируса на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.