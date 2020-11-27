Учеников одной из архангельских школ перевели на удаленку из-за обрушения потолка

АРХАНГЕЛЬСК, 27 ноября. /ТАСС/. Учащиеся школы №22 в Архангельске, где 20 ноября в одном из кабинетов обрушилась часть потолка, отправлены с 30 ноября до 31 декабря на дистанционное обучение, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы администрации города.

"С 30 ноября до 31 декабря учащиеся переводятся на дистанционное обучение. В этот период эксперты проведут необходимые работы и сделают вывод о возможности возвращения детей с января либо февраля в стены школы", - говорится в сообщении.

С 25 ноября ученики находились на каникулах, пока проводилась экспертиза. Предварительный визуальный осмотр показал, что продолжать обучение детей в помещениях школы небезопасно. Специалисты отмечают, что требуется ремонт потолков не только на четвертом этаже, но и с первого по третий.

В дальнейшем возможны два варианта развития событий. Если специалисты сочтут, что для дальнейшего безопасного пребывания детей в здании достаточно провести ремонт потолков, то занятия могут возобновиться в обычном режиме в начале следующего года. Если же эксперты придут к выводу, что необходим частичный либо комплексный капитальный ремонт, то на очное обучение с января-февраля выйти не удастся. Рассматривается возможность обучения на базе других школ. Речь идет о переходе целыми классами, со своими учителями. Однако в городе нет школы, которая могла бы принять все классы. Поэтому предполагается разделение по ступеням: начальную школу может принять школа №20, 5 - 8 классы - школа №17, а 9 - 11 классы - помещения вечерней школы.

20 ноября во время проведения урока в общеобразовательной школе № 22 в одном из кабинетов упала штукатурка на подвесной потолок, с которого обрушились плитки. В результате пострадал один ребенок. Предварительно, причиной обрушения части потолка стала протечка.