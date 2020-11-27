В Бурятии продлили запрет на массовые мероприятия до 31 января 2021 года

УЛАН-УДЭ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии продлили запрет на проведение массовых мероприятий до конца января 2021 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте республиканского правительства.

"Решением республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Бурятии продлен режим ограничительных мероприятий до 31 января 2021 года. Запрещено проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, продлен режим самоизоляции для жителей региона в возрасте 65 лет и старше и для людей с хроническими заболеваниями. Также до конца января следующего года в республике сохраняется масочный режим и обязательно соблюдение социального дистанцирования.

Работодатели должны с 1 декабря перейти на гибкий график работы, чтобы исключить скопление людей в общественном транспорте, в служебных помещениях. Также организациям рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы.

При этом оперштаб ранее в пятницу сообщил, что с 1 декабря после двухнедельного частичного локдауна в регионе возобновят работу магазины, кинотеатры, заведения общественного питания, бассейны, бани и сауны. Работать все заведения должны будут с соблюдением правил эпидемиологической безопасности: руководство торговых центров должно обеспечить разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей.

По состоянию на утро 27 ноября в Бурятии зарегистрировано 18 367 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 10 341 (57%) приходится на жителей Улан-Удэ. В стационарах проходят лечение 2 206 человек, занятость коечного фонда составляет 75,4%.