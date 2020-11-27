В Орле из газетных киосков изъяли марки с изображением Гитлера

ТАСС, 27 ноября. Почтовые марки с изображением Адольфа Гитлера изъяли из газетных киосков Орла после проверки, проведенной прокуратурой региона, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Сотрудникам ответственных компаний объявили предостережения.

"Установлено, что ООО "Дон-пресс" закупило печатную продукцию в виде марок с изображением руководителя фашистской Германии для реализации в киосках ООО "Орелроспечать", расположенных на территории Орловской области. В результате прокурорского вмешательства из розничных ларьков продукция оперативно изъята", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры.

Генеральный директор "Орелроспечати" и директор коммерческой службы "Дон-пресс" получили предостережения, так как в соответствии с нормами закона использование в любой форме нацистской символики запрещается. Ранее следователи организовали проверку по сообщениям СМИ о продаже в Орле почтовых марок с изображением Гитлера.