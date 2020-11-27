"Одноклассники" ко Дню матери выделят для пользователей чаты с мамами

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. "Одноклассники" ко Дню матери, который празднуется в этом году 29 ноября, выделят в списке сообщений пользователей чаты с мамами, которых можно будет поздравить с праздником. Об этом говорится в сообщении соцсети.

В ночь с 28 на 29 ноября в разделе "Сообщения" у пользователей появится быстрый переход к чату с мамой: эти переписки станут заметнее среди других в соцсети. "Чтобы дети могли составить максимально яркое и приятное поздравление, "Одноклассники" также предложат им тематический набор открыток. Для создания удобного интерфейса поздравлений мам 29 ноября социальная сеть проанализировала родственные связи пользователей, указанные ими в профилях, и составила пары мам и детей в соцсети. Их автоматически свяжут в чате в День матери", - отмечают в компании.

Кроме того, поздравить таким образом можно будет не только своих мам, но и мам своих друзей в соцсети: над списком чатов в разделе "Сообщения" появится специальное уведомление "Поздравь друзей с Днем матери" и предложение отправить открытки с разными надписями.

Новая функция будет доступна с любого устройства.