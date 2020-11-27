Путин не планирует принимать участие в географическом диктанте РГО

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует принимать участие в проведении географического диктанта Русского географического общества (РГО). Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В географическом диктанте принимать участие не будет. Если не ошибаюсь, в нем примет участие президент Русского географического общества (министр обороны РФ) Сергей Шойгу", - сказал он.

Отвечая на вопрос, примет ли Путин участие в съезде РГО в этом году, представитель Кремля отметил, что "съезд в этом году по понятным причинам будет проведен заочно, заочно все в нем будут принимать участие".