МВД хочет продлить сроки пребывания иностранцев в РФ во время пандемии до лета 2021 года

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. МВД планирует продлить сроки пребывания иностранных граждан на территории России в период пандемии коронавируса до лета следующего года. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Кирилл Адзинов на совещании в Совете Федерации.

"Сейчас мы с администрацией работаем над дальнейшей пролонгацией этих мер. По всей видимости, они будут продлены до лета следующего года", - сказал он.

По его словам, иностранцы, находящиеся на территории России, должны иметь возможность трудоустройства. "Люди, которые приехали с любой целью в Россию и не смогли вернуться назад, находящиеся здесь длительное время, каким-то образом должны получать возможность для существования. Они в любом случае будут осуществлять трудовую деятельность", - добавил Адзинов.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин продлил до 15 декабря действие принятых из-за пандемии мер по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства в России. В соответствии с документом, иностранным гражданам не нужно продлевать документы о временном пребывании (включая продление виз) в России, сроки постановки на учет по месту пребывания, сроки временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство). Документ также разрешает выезд иностранных граждан из РФ в государства их гражданской принадлежности, если сроки действия их документов истекли после 14 марта 2020 года. Указ вступил в силу с 16 сентября.